Wien (www.anleihencheck.de) - Unsere CZGB-Long-Positionen vom 31. Oktober 2019 begannen im bisherigen Jahresverlauf erneut zu performen, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI).Die Renditen seien nach der überraschenden Zinsanhebung nur geringfügig angestiegen. Um es vorwegzunehmen: Fundamentale Faktoren und auch die derzeitigen Renditeprämien würden den Analysten günstig genug erscheinen, um CZGBs weiterhin auf Kauf zu halten: Sie seien von der anstehenden Desinflation überzeugt, was - in Verbindung mit der anhaltenden wirtschaftlichen Abkühlung - zu einer taubenhaften Wendung bei der CNB führen dürfte. Ihre neuen Renditeprognosen würden auch eine weniger stark invertierte Kurve implizieren: Die Differenz zwischen 10J- und 2J-Rendite betrage derzeit ca. -40 BP. Eine Intensivierung der Zinssenkungswetten - der FRA-Markt preise derzeit auf Jahressicht minus 25 BP - dürfte zu einer Versteilung der Kurve führen. Es werde indessen erwartet, dass CZK (Tschechische Krone) ggü. EUR, nach der Rally seit Herbst 2019, etwas schwächer gehen werde. Die Hauptursache hierfür sei eine weitere Konjunkturverlangsamung in Verbindung mit den damit verbundenen Zinssenkungserwartungen. Insgesamt bleiben die Analysten der RBI aber auf die gesamte Staatsanleihenkurve "bullish", wobei sie eine starke Präferenz für Kurzläufer haben .(Ausgabe vom 12.02.2020) (13.02.2020/alc/a/a) ...

