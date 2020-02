BERLIN (Dow Jones)--Sachsen-Anhalts Innenminister Holger Stahlknecht hat angesichts der CDU-Führungskrise einen Sonderparteitag gefordert. Es brauche "jetzt zeitnah eine Personalentscheidung. Das kann man nicht lange rausschieben", sagte der CDU-Chef des Ost-Bundeslandes im Deutschlandfunk. Dazu brachte er einen vorgezogenen Parteitag ins Gespräch. Dieser müsse "noch vor der Sommerpause" stattfinden, da die CDU nicht lange "im Ungefähren" bleiben könne. Stahlknecht zeigte sich überzeugt, dass aus den bisherigen Kandidaten "eine gute Wahl" getroffen werde könne.

CDU-Vize Thomas Strobl mahnte bei der Nachfolgersuche ein gemeinsames Vorgehen mit der CSU an. "Entscheidend ist nun, dass wir ein geordnetes Verfahren finden, innerhalb der CDU und zusammen mit der Schwester CSU", sagte der CDU-Landesvorsitzende in Baden-Württemberg den Zeitungen der Funke Mediengruppe. Ein ganz großes Plus der vergangenen zwölf, dreizehn Monate sei gewesen, dass es zwischen den Unionsschwestern wieder ein Verhältnis gebe, das so ist, wie man sich das in einer guten Familie wünsche. Das sei auch "ein großes Verdienst" der scheidenden Parteichefin Annegret Kramp-Karrenbauer und von CSU-Chef Markus Söder gewesen. Deshalb müsse das Verfahren "auch gut abgestimmt sein. Wir lassen uns da nicht drängen, handeln freilich unverzüglich, umsichtig und klug", so Strobl.

CDU-Innenexperte Wolfgang Bosbach rief seine Partei unterdessen zu Geschlossenheit auf. "Entscheidend ist jetzt: Kurs halten! Keine Ausfallschritte nach rechts, aber auch nicht nach links", sagte er der Passauer Neuen Presse. An die CDU-Spitze sollte eine Persönlichkeit gewählt werden, "die unsere Partei zusammenhält, der Union wieder Mut und Optimismus vermittelt und glaubwürdig verkörpert, dass die CDU eine Volkspartei der Mitte ist", so Bosbach. Er gehe davon aus, dass der nächste CDU-Vorsitzende auch Spitzenkandidat für die Wahl im Herbst 2021 werde. "Bitte nicht noch einmal eine Doppel- oder gar Dreifachspitze, das ist kein Erfolgsmodell."

Die Bild-Zeitung meldete unter Berufung auf nicht näher genannte Quellen im engsten Umfeld von Friedrich Merz, dass dieser entschlossen sei zu kandidieren. Merz wisse "die Basis hinter sich", zitiert die Zeitung einen Vertrauten des Wirtschaftsrats-Vizes. Als weitere Kandidaten im Poker um den CDU-Vorsitz und die Kanzlerkandidatur gelten Gesundheitsminister Jens Spahn und Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Armin Laschet. Kramp-Karrenbauer will die Bewerber laut Bild-Zeitung in der kommenden Woche zu Einzelgesprächen treffen.

