Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv Der Trading-Tipp des Tages ist diesmal Zalando. Die Aktie hat ein starkes Jahr 2019 hinter sich. 2020 lief bisher eher schleppend. Allerdings deutet sich jetzt ein Ausbruch nach oben an. Das liegt auch an einer ordentlichen Portion Analystenlob. Thomas Bergmann vom Anlegermagazin DER AKTIONÄR mit allen Einzelheiten zum Trading-Tipp des Tages. Mit welchem Produkt Sie von der zukünftigen Entwicklung des Wertes profitieren können, erfahren Sie in diesem Video. Die zugehörige WKN lautet: MF8TMG.