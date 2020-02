Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) über einen Ausweg für Thüringen, das eigene Parteiprofil und die Kanzlerkandidatur.

WirtschaftsWoche: Herr Kretschmer, müssen die Christdemokraten ihre Haltung zum linken und rechten Rand ändern? In Thüringen scheint keine Regierung jenseits von Linkspartei oder AfD möglich.Michael Kretschmer: Die CDU hat eine klare Haltung. In Thüringen rutscht die AfD immer mehr ins rechtsextreme Lager.

Und eine Kooperation mit der Linkspartei? Mit der Linkspartei hat die CDU in der Wirtschafts- und in der Sozialpolitik, aber auch in der Außen- und Sicherheitspolitik keine Gemeinsamkeiten. Da gibt es keine Schnittpunkte, und deshalb können wir keinen Ministerpräsidenten der Linkspartei mitwählen. Kein politisches Lager hat in Thüringen eine Mehrheit, und es war Hybris von Rot-Rot-Grün in Erfurt, erst die Posten aufzuteilen und dann diese Regierung im Landtag legitimieren zu wollen - ohne Mehrheit. Verantwortliches Handeln für unsere Demokratie sieht anders aus.

Aber was soll ein CDU-Politiker tun, wenn wie in Thüringen die Parteien am Rand die Mehrheit der Stimmen auf sich vereinen?CDU und FDP hätten in Erfurt nach einer Aussprache mit Rot-Rot-Grün vereinbaren können, beim Landeshaushalt, bei Staatsverträgen oder anderen wichtigen Dingen mit der Regierung zu stimmen. Das wäre vernünftig gewesen - hätte aber auch Einsicht von Rot-Rot-Grün verlangt.

Diese Möglichkeit ist nun passé, sagen Sie. Wie kommen die Politiker in Thüringen da raus?Jetzt wäre eine Expertenregierung angebracht, geführt von einer anerkannten, neutralen Persönlichkeit. Sie sollte das Land ...

Den vollständigen Artikel lesen ...