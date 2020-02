Berlin (ots) -- Großteil der verheirateten Kreditnehmer nimmt Kredit ohneEhepartner auf- Ehepaare, die Kredite gemeinsam aufnehmen, zahlen im Schnitt 21Prozent weniger Zinsen- Gemeinsamer Kredit ermöglicht längere Laufzeiten und höhereKreditbeträge Der Großteil (70 %) der verheirateten Kreditnehmer nimmt seinen Kredit allein auf, das heißt ohne den Ehepartner. (1) Das zeigen Zahlen des Kreditportals smava. Hätten sie den Kredit 2019 gemeinsam abgeschlossen, hätten sie im Schnitt 21 Prozent weniger Zinsen gezahlt. Denn ein zweiter Kreditnehmer bedeutet für die Bank mehr Sicherheit. Deshalb waren Kredite, die beide Ehepartner gemeinsam über smava abgeschlossen haben, 2019 im Schnitt günstiger, als solche, die nur ein Ehepartner aufnahm. Ein zweiter Kreditnehmer stärkt die Kreditwürdigkeit. Dadurch erhalten Ehepartner gemeinsam deutlich günstigere Kredite. "Ob ein neues Auto, der Wintergarten-Anbau oder eine neue Küche - Wenn eine gemeinsame Anschaffung ansteht, kann sich aus finanzieller Sicht ein gemeinsamer Kredit lohnen. Man sollte einen Kredit, allein oder zu zweit, allerdings nur dann aufnehmen, wenn man ihn auch sicher zurückzahlen kann. Denn beim gemeinsamen Kredit haften auch beide Ehepartner", sagt Alexander Artopé, Geschäftsführer des Kreditportals smava.Beispiel: 579 Euro weniger Zinsen bei 25.000 Euro-KreditFür Banken sinkt durch einen zweiten Kreditnehmer das Ausfallrisiko, also die Gefahr, dass ein Kredit nicht zurückgezahlt wird. Im Gegenzug für diese Sicherheit, verlangen Banken geringere Zinsen. Deshalb waren Kredite, die beide Ehepartner gemeinsam aufnahmen, 2019 im Schnitt 21 Prozent günstiger als Kredite, die nur ein Ehepartner aufnahm. Bei einem Beispielkredit über 25.000 Euro (Laufzeit 72 Monate) zahlten Ehepaare im Schnitt 579 Euro weniger Zinsen.Längere Laufzeiten und höhere Kreditbeträge durch gemeinsamen KreditNeben günstigeren Zinsen bringt ein zweiter Kreditnehmer weitere Vorteile mit sich: Durch die zusätzliche Sicherheit steigt in aller Regel die Auszahlungswahrscheinlichkeit. Das heißt die Chance, den gewünschten Kredit zu bekommen, steigt. Auch längere Laufzeiten und höhere Kreditbeträge werden durch einen zweiten Kreditnehmer wahrscheinlicher.Datenquellen(1) smava GmbH: alle durch das Kreditportal smava.de in 2019 vermittelten Ratenkredite (Stand: 15.01.2020)Weiterführende Informationen & Materialien- Pressemitteilung im Original:www.smava.de/presse/pressemitteilungen/ (http://www.smava.de/presse/pressemitteilungen/) Über smavaDeutschlands großes Kreditportal macht Kredite für Verbraucher transparent, fair und günstig. Durch digitale Prozesse bietet smava einen Überblick über 70 Kredite zwischen 1.000 und 120.000 Euro von mehr als 20 Banken und Kreditvergabepartnern. So können Verbraucher den für sie passenden Kredit auswählen und direkt abschließen. Im Schnitt zahlen Kreditnehmer bei smava über 35 Prozent weniger Zinsen als im Bundesdurchschnitt. Bisher vermittelte smava Ratenkredite von insgesamt über 5 Milliarden Euro, davon allein in 2018 über 2 Milliarden Euro. Als eines der größten deutschen Fintech-Unternehmen mit Sitz in Berlin beschäftigt smava mehr als 500 Mitarbeiter aus mehr als 40 Nationen. smava wird von einem erfahrenen Management aus dem Finanz- und Technologie-Bereich geleitet. Renommierte Investoren wie Vitruvian Partners, Verdane Capital, Runa Capital und Earlybird haben bisher insgesamt 135 Millionen US-Dollar in smava investiert.Pressekontakt:Tel.: +49 (30) 617480012anfragen.presse@smava.dehttps://www.smava.de/presse/Original-Content von: smava GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/65820/4519213