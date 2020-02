Der Vorsitzende der Jungen Union, Tilman Kuban, will die Mitglieder der Jugendorganisation über den CDU-Vorsitz und die Kanzlerkandidatur der Union befragen. "Wir werden intern eine Befragung machen, ich habe versprochen, dass ich die Mitglieder mehr einbinden möchte", sagte Kuban der RTL/n-tv-Redaktion.



Die Mitgliederbefragung solle "ein Stimmungsbild aus der Jungen Union, der jungen Generation der CDU hervorbringen", erst dann werde sich die Junge Union öffentlich hinter einen der möglichen Kandidaten stellen, so Kuban. Der JU-Vorsitzende sagte weiter, dass er persönlich eine enge Verbindung zu Bundesgesundheitsminister Jens Spahn habe: "Dass wir befreundet sind und dass ich ihm viel zutraue, politisch gesehen, das ist mit Sicherheit so."