Wien (www.anleihencheck.de) - Die konjunkturelle Erholung in der Eurozone lässt weiter auf sich warten, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Im Dezember sei die Industrieproduktion um 2,1% p.m. gesunken und liege nun bereits 4,1% unter dem Vorjahresniveau. Der Rückgang habe sich über alle Produktkategorien erstreckt, sei jedoch für Kapitalgüter am ausgeprägtesten gewesen (-4% p.m.). Trotz des drastischen Rückgangs sei das Resultat wenig überraschend gewesen, da Deutschland (-2,5%), Frankreich (-2,9%), Italien (-2,7%) und Spanien (-1,5%) bereits zuvor ihre Zahlen offengelegt hätten. ...

