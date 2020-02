Hannover (www.anleihencheck.de) - Die Verlangsamung bei den Corona-Neuansteckungen hat die Kurse der deutschen Staatsanleihen etwas belastet, da die Anleger vor diesem Hintergrund wieder bereit waren, mehr Risiko einzugehen, so die Analysten der Nord LB.Auch 2019 seien die Reallöhne in Deutschland gestiegen. Damit gehe es seit 2014 bergauf. Während die Verdienste um 2,6% zugenommen hätten, hätten die Verbraucherpreise nur um 1,4% zugelegt, was die Reallöhne durchschnittlich um 1,2% (2015: +1,3%) habe steigen lassen. ...

