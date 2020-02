FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 13.02.2020 - 11.00 am



- BARCLAYS RAISES PRIMARY HEALTH PROPERTIES TARGET TO 168 (160) P - 'OVERWEIGHT' - BERENBERG CUTS CRODA INTERNATIONAL TO 'HOLD' ('BUY') - TARGET 5100 PENCE - BERENBERG RAISES BARRATT DEVELOPMENTS PRICE TARGET TO 890 (800) PENCE - 'BUY' - COMMERZBANK RAISES TUI TO 'BUY' (HOLD) - PRICE TARGET 13.50 (12.50) EUR - DEUTSCHE BANK RAISES INTERTEK PRICE TARGET TO 6300 (5700) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN CUTS LEARNING TECHNOLOGIES TO 'NEUTRAL' ('BUY') - TARGET 162 PENCE - JEFFERIES CUTS BEAZLEY PLC TO 'HOLD' ('BUY') - TARGET 611 (616) PENCE - JPMORGAN CUTS BABCOCK INTERNATIONAL PRICE TARGET TO 549 (557) PENCE - 'NEUTRAL' - LIBERUM RAISES REDROW PRICE TARGET TO 920 (850) PENCE - 'BUY' - MORGAN STANLEY RAISES CINEWORLD GROUP TO 'EQUAL-WEIGHT' ('UNDERWEIGHT') - MORGAN STANLEY RAISES SSE TARGET TO 1620 (1290) PENCE - 'EQUAL-WEIGHT'



dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH assumes no liability for the correctness of this information./rob