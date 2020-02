Nemetschek-Aktie: Kursdelle überstanden, neue Höchststände im Visier

Die Nemetschek-Aktie (WKN: 645290 / ISIN: DE0006452907) bereitete Anlegern zuletzt viel Freude. Im Börsenjahr 2019 stand ein Kursplus von 84 Prozent zu Buche. In 2020 liegt die Performance bereits bei etwa 12 Prozent. Die jüngste Kursdelle hat das TecDAX- und MDAX-Papier bereits hinter sich gelassen und steht nun wieder kurz vor dem Sprung auf neue Höchststände.

Mitte Januar hatte die Nemetschek-Aktie bei knapp über 69 Euro einen neuen Rekordstand erreicht und damit die langjährige Kursrallye gekrönt. In der Folge sorgten Gewinnmitnahmen und die von den Unsicherheiten rund um das Coronavirus ausgelöste allgemeine Marktschwäche für zwischenzeitliche Kursverluste. Inzwischen ist die Rekordjagd jedoch wieder angelaufen.

Auch weil das Unternehmen mit den jüngsten Geschäftszahlen überzeugen konnte. Wie in vielen anderen Branchen hält auch in der Bauwirtschaft die Digitalisierung Einzug. Gut für ein Unternehmen, das sich als Vorreiter für die digitale Transformation in der AEC-Industrie (Architektur, Ingenieur- und Bauwesen) sieht.

