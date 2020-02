Köln (ots) -Sprecher und Schauspieler Axel Milberg wird mit dem Sonderpreis desDeutschen Hörbuchpreises 2020 geehrt. Der Verein DeutscherHörbuchpreis e.V. zeichnet mit dem Sonderpreis seit 2012 alle zweiJahre eine Persönlichkeit aus, die das Hörbuch in einer wichtigenWeise geprägt hat.Die Begründung des Vereins Deutscher Hörbuchpreis lautet: "Im bestenSinne unauffällig und außergewöhnlich talentiert führt Axel Milbergdie Bandbreite seines Könnens mit großem Erfolg und enormerBegeisterung zur Interpretation von zahlreichen Hörspielen undHörbüchern. Mühelos und leidenschaftlich gestaltet er seine Rollen.Mit Enthusiasmus, Emotion und dem Einsatz unzähliger stimmlicherFacetten, erobert Axel Milberg die Vielschichtigkeit in denCharakteren bis ins kleinste Detail. Er formt und inszeniert sie, ermacht sie lebendig. Und diese Euphorie lebt nicht nur er selbst,sondern sie überträgt sich immer wieder auf sein begeistertesPublikum."Axel Milberg zur Auszeichnung: "Es ist harte Arbeit, in einem engenStudio ohne Fenster acht Stunden auf DinA4-Seiten zu starren, aber esist auch eine wirklich aufregende Sache, nur durch Worte undVorstellungskraft eine unsichtbare Welt sichtbar zu machen."Axel Milberg feierte zunächst mit einem illustren Ensemble unterDieter Dorn und weiteren namhaften Regisseuren an den MünchnerKammerspielen große Erfolge. Mitte der 1990er Jahre folgten wichtigeArbeiten für Kino und Fernsehen. Als Klaus Borowski ist er inzwischeneinem Millionenpublikum bekannt und einer der beliebtesten"Tatort"-Kommissare. Nicht zuletzt zählt Axel Milberg zu dengefragtesten Hörbuchinterpreten in Deutschland.Die Ehrung findet innerhalb der festlichen Verleihung des 18.Deutschen Hörbuchpreises am 10. März 2020 im Kölner WDR-Funkhaus amWallrafplatz statt. Gastgeber der Veranstaltung ist der WDR.Moderator Klaus-Jürgen Deuser führt durch den Abend und begrüßt alsmusikalischen Gast Laith Al-Deen. Die Preisverleihung eröffnettraditionell das internationale Literaturfest Lit.COLOGNE.Die weiteren Preisträger*innen finden Sie unter presse.wdr.de. DerGewinner bzw. die Gewinnerin des WDR-Publikumspreises wird erstwährend der Preisverleihung bekannt gegeben.Die Verleihung wird live auf WDR 5 und auf Bayern 2, DeutschlandradioKultur, hr2-kultur, MDR Kultur, NDR Kultur, SR 2 und SWR2 sowie imInternet und als Audio- und Videostream auf wdr5.de übertragen.Fotos finden Sie unter ard-foto.dePressekontakt:WDR KommunikationStefanie SchneckTelefon 0221 220 7125stefanie.schneck@wdr.deOriginal-Content von: WDR Westdeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7899/4519292