Düsseldorf (ots) - Die Niederlande, Norwegen und Großbritannien sind aktuell die am besten auf Elektromobilität vorbereiteten Länder in Europa. Deutschland landet gleichauf mit Finnland im oberen Drittel. Das ist das Fazit des neuen EV Readiness Index von LeasePlan.Der Index basiert auf den 2019er Zahlen und vier Faktoren, die eine Gesamtwertung für jedes Land ergeben: Elektrofahrzeug-Markt (einschließlich Plug-in-Hybriden), Lade-Infrastruktur, staatliche Anreize und Know-how von LeasePlan über Elektromobilität in den einzelnen Ländern. In der Wertung erreicht Deutschland zusammen mit Finnland 24 Punkte. Die Niederlande und Norwegen kommen mit jeweils 34 auf die höchste Gesamtpunktzahl, und die Schlusslichter im Ranking sind Polen und die Slowakei mit je 11 Punkten.Fast alle Länder im Index haben sich im Vergleich zum Vorjahr verbessert. Dies deutet auf eine erhöhte Bereitschaft für Elektromobilität in ganz Europa hin, auch wenn die einzelnen Länder diese Verbesserungen unterschiedlich schnell umsetzen. Das ist auch der Grund, warum Deutschland die Platzierung vom Vorjahr nicht ganz halten konnte und um einen Punkt nach unten gerutscht ist. Andere Länder konnten im Vergleich zum Vorjahr mehr punkten.Die insgesamt höhere Bereitschaft ist auf die bessere Verfügbarkeit einer öffentlichen Ladeinfrastruktur zurückzuführen. Europaweit gab es einen Anstieg der öffentlichen Ladestationen um 73 Prozent. In Deutschland hat sich die Zahl der öffentlichen Ladepunkte auf 32.704 erhöht. Und noch eine gute Nachricht: Deutschland hat bei den Schnelllade-Möglichkeiten mit insgesamt 5.040 Ladepunkten im Vergleich zu den anderen Ländern sehr deutlich die Nase vorn."Die politischen Entscheidungsträger müssen handeln und auch weiterhin in die öffentliche Ladeinfrastruktur investieren und Anreize für die Einführung von Elektrofahrzeugen schaffen, bis die Elektrifizierung für alle Autofahrer zur Selbstverständlichkeit wird", so Roland Meyer, Geschäftsführer von LeasePlan Deutschland.Auch die vorteilhaftere Besteuerung für Halter von Elektroautos hat sich in vielen Ländern positiv ausgewirkt. Im Durchschnitt zahlen Halter von Elektrofahrzeugen 40 Prozent weniger Steuern als Halter von Fahrzeugen mit Verbrennungsmotor. In Europa stieg die Zahl der Zulassungen von Elektroautos im Durchschnitt um etwa 60 Prozent.Tex Gunning, CEO von LeasePlan, erklärt: "Obwohl unser EV Readiness Index zeigt, dass die Elektromobilität in immer mehr Ländern zu einer realisierbaren Option wird, haben wir noch einen langen Weg vor uns, bis alle Menschen Elektroautos fahren können. Millionen von Europäern leben in Ländern, in denen die öffentliche Ladeinfrastruktur immer noch sehr unzureichend ist oder in denen sie mehr Steuern zahlen als die Halter von Autos mit fossilen Brennstoffen. Der Übergang zur Elektromobilität ist eines der einfachsten Dinge, die wir alle tun können, um den Klimawandel zu bekämpfen. Jeder sollte es sich leisten können, umweltbewusst mobil zu sein."Anmerkungen für die Redaktion:- Der EV Readiness Index 2020 zeigt, dass die Niederlande,Norwegen und Großbritannien aktuell die am besten auf denUmstieg auf Elektromobilität vorbereiteten Länder in Europasind.- 5,7 % aller neu zugelassenen Fahrzeuge in Europa sindelektrisch. Zwischen 2018 und 2019 stieg die Zahl der neuzugelassenen Elektroautos durchschnittlich um 60 %. Die Ländermit dem höchsten Anstieg sind Luxemburg (+154 %), Irland (+127%) und die Niederlande (+120 %).- Europaweit gab es einen Anstieg der öffentlichen Ladestationenum 73 %.- In Deutschland hat sich die Zahl der öffentlichen Ladepunkte auf32.704 erhöht. In Deutschland gibt es mit 5.040Schnelllade-Punkten die meisten im Vergleich zu den anderenLändern.- Im Jahr 2019 haben weitere Länder eine breite Palette vonstaatlichen Anreizen für Elektrofahrzeuge eingeführt oderausgeweitet. Dies ist eine wesentliche Voraussetzung, um dieEinführung von Elektromobilität zu beschleunigen. Die Steuernfür Elektroautos liegen im Durchschnitt bei 60 % der Steuern fürFahrzeuge mit Verbrennungsmotor. In vier Märkten (Österreich,Griechenland, Irland und Großbritannien) sind Elektrofahrzeugevollständig von der Kfz-Steuer befreit. In Rumänien und derSlowakei zahlen Halter von Elektroautos dagegen mehr Steuern alsHalter von Autos mit Verbrennungsmotor.- Die im EV Readiness Index 2020 von LeasePlan berücksichtigten 22Länder sind: Belgien, Dänemark, Deutschland, Finnland,Frankreich, Griechenland, Großbritannien, Irland, Italien,Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Österreich, Polen, Portugal,Rumänien, Schweden, Schweiz, Slowakei, Spanien, Tschechien undUngarn.- LeasePlan hat sich verpflichtet, bis zum Jahr 2030 dieNettoemissionen für den gesamten Kundenfuhrpark bis auf null zureduzieren. 