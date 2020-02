Das wegen des Sturmtiefs "Sabine" abgesagte Bundesligaspiel zwischen Borussia Mönchengladbach und dem 1. FC Köln soll am 11. März nachgeholt werden. Anstoßzeit an dem Mittwoch ist 18:30 Uhr, teilte die Deutsche Fußball-Liga (DFL) am Donnerstag mit.



Die Neuansetzung der Begegnung vom 21. Spieltag war notwendig geworden, weil das Spiel am ursprünglichen Termin wegen des Unwetters und daraus folgender Sicherheitsbedenken nicht stattfinden konnte. Die Terminierung erfolgte laut DFL unter Einbeziehung der Zentralen Informationsstelle Sporteinsätze (ZIS) sowie beider Clubs.