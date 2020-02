NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die Ankündigung einer Kapitalerhöhung hat am Donnerstag die Aktien des Elektroautobauers Tesla belastet. Sie fielen im vorbörslichen US-Handel um 5,59 Prozent auf 724,39 US-Dollar. Der Konzern will durch die Ausgabe neuer Aktien rund zwei Milliarden Dollar einnehmen. Das Unternehmen verfolgt ehrgeizige Expansionspläne und kann das frische Geld darum gut gebrauchen. So soll etwa in Brandenburg eine Tesla-Fabrik im Eiltempo errichtet werden.



Mit dem Schritt nutzt Konzernchef Elon Musk den zuletzt stark gestiegenen Aktienkurs. So hatte sich der Kurs der Papiere allein 2020 in der Spitze mehr als verdoppelt, was laut Experten auch daran lag, dass sich Leerverkäufer mit Aktien eindecken mussten, um größere Verluste zu vermeiden./mis/fba



dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

TESLA-Aktie jetzt für 4€ handeln - auf Smartbroker.de