Fast ist es in Frankfurt wie in New York: Allzeithoch auf Allzeithoch. So kann es weitergehen. Tut es das, Jochen Stanzl? Klappt es diesmal mit dem Monatsschluss über 13381, der zu neuen Hoffnungen Richtung 15000 berechtigen würde? Kommen weitere Rekordstände? Und in Asien? Der Hang Seng verliert nicht so stark wie die Indizes in Shanghai, aber ist das Schlimmste ausgestanden? Fragen von Antje Erhard an Jochen Stanzl von CMC Markets auf dem Frankfurter Parkett. Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv