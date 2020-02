Der Projektentwickler Goldbeck Solar hat in Großbritannien eine Photovoltaik-Farm gebaut, die ohne Vergütung auskommt. Ihre Leistung liegt bei 7,3 Megawatt (MW). Die Firma Goldbeck Solar baut in Großbritannien einen subventionsfreien Solarpark. Wie das Unternehmen aus Hirschberg an der Bergstraße mitteilte, handelt es sich um sein erstes subventionsfreies Solarprojekt im Vereinigten Königreich. Das Vorhaben heißt Creacombe + Marlands Solar Farm und befindet sich auf Ackerland in Yealmpton bei Plymouth. ...

