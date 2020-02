Kapsch TrafficCom und Eventim ziehen wegen dem gescheiterten PKW-Mautauftrag in Deutschland nun vor Gericht. Ein Verfahren zur Streitbeilegung sei gescheitert, heißt es seitens des Bundesverkehrsministeriums, wie Medien berichten. Es geht bekanntlich um eine Schadenersatz-Summe von 560 Mio. Euro. Das Verkehrsministerium bestreitet die Ansprüche und wirft den Unternehmen Vertragsverletzungen vor, die Betreiber hätten schon in der Vorbereitungsphase einige Leistungen nicht erbracht und zugesagte Unterlagen nicht geliefert, so die Vorwürfe.

Den vollständigen Artikel lesen ...