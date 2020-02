Bamberg (ots) - Die Zwanziger beginnen mit einem modischen Statement getreu dem Motto: Gegensätze ziehen sich an. Ob Shorts im Büro, Lederjacke zum Pünktchenrock oder ein komplettes Outfit im Colour-Blocking-Look - erlaubt ist, was gefällt. Passend dazu können Venenpatientinnen mit dem Best of der BELSANA Modefarben für die medizinischen Kompressionsstrümpfe BELSANA microsoft Therapie und modisches Styling verbinden. Die vier aktuellen Farbtöne Rosegarden, Pflaume, Heidelbeere und Silber setzen die Beine in Beruf und Freizeit perfekt in Szene. Erhältlich sind die schicken medizinischen Kompressionsstrümpfe seit Februar exklusiv in der Apotheke. Weitere Informationen und einen Apothekenfinder gibt es unter www.belsana.de (http://www.belsana.de).Zeig her deine Strümpfe: Mit medizinischen Kompressionsstrümpfen in den neuen BELSANA Modefarben ein Leichtes. Ideen, wie die Modefarben 2020 zu angesagten Outfits kombiniert werden, liefert das aktuelle Lookbook.Betörende Lieblingsfarben mit femininer NoteEin femininer Allrounder ist die Modefarbe Rosegarden. Verträumt und zart harmoniert sie besonders gut mit Strick in Creme- oder Naturtönen. Doch das Rosé ist nicht nur etwas für Romantikerinnen: Auch als feiner Kontrast zu Shorts und Röcken in Grau oder Blau unterstreicht es das Modebewusstsein seiner Trägerin. Kombiniert mit Jeanskleidern oder Accessoires in nudefarbener Lederoptik werden die Beine in Rosegarden zum Blickfang.Abwechslungsreich lässt sich die Farbe Pflaume kombinieren. Ton in Ton mit warmen Rosatönen oder als besondere Note zum edlen Outfit fürs Büro in gedeckten Farben: Die kräftige Farbe bezaubert und macht vor allem aus winterlichen Looks mit Rock und Strick einen Hingucker. Als Akzent zu peppigem Orange setzt sie ein modisches Statement.Klassiker in kühler EleganzDie Modefarbe Heidelbeere ist ein Evergreen und überraschend vielseitig: Sie harmoniert mit zurückhaltenden Styles in Jeans und pudrigen Tönen, passt aber auch zu kräftigen Signalfarben wie Orange. Boots runden den mutigen Look um die Farbe des Jahres perfekt ab. Moderegeln brechen? Ganz einfach das kühle Dunkelblau mit Shorts oder Röcken in Grüntönen kombinieren und bezaubernd aussehen.Die richtige Portion Extravaganz zeigt die Modefarbe Silber. Für einen frechen Stilbruch ist sie immer zu haben und sorgt als dezenter Kontrast auch bei zurückhaltenden Outfits für das gewisse Etwas: Eine elegante Alternative, um den Büro-Look aufzupeppen oder als optisches Highlight in der Freizeit zu Lederjacke und Nieten-Stiefeletten.Mit den medizinischen Kompressionsstrümpfen BELSANA microsoft exklusiv aus der Apotheke können Venenpatientinnen ihre Beine in Bestform selbstbewusst zeigen.Pressekontakt:Herausgeber:BELSANA Medizinische ErzeugnisseFrau Karin M. GötzLaubanger 2396052 BambergRedaktion:Medizin & PR GmbH - GesundheitskommunikationEupener Straße 6050933 KölnBei Rückfragen:Birgit Dickoré0221 / 77 543 - 0Barbara Kluge0221 / 77 543 - 15Original-Content von: BELSANA Medizinische Erzeugnisse, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/100608/4519693