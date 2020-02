MÜNCHEN (dpa-AFX Broker) - Die Baader Bank hat die Einstufung für Linde nach Zahlen auf "Reduce" mit einem Kursziel von 180 Euro belassen. Die Kennziffern zum vierten Quartal lägen um bis zu 3 Prozent über den Erwartungen, schrieb Analyst Markus Mayer in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Der Ausblick auf das Gesamtjahr sei ebenfalls besser als am Markt prognostiziert. Vor dem Hintergrund der starken Kursentwicklung im Jahr 2019 traut er den Aktien des Gasekonzerns in diesem Jahr nur eine unterdurchschnittliche Tendenz zu./tih/la



Veröffentlichung der Original-Studie: 13.02.2020 / 14:25 / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.02.2020 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



IE00BZ12WP82

