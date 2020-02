Ford hat den Mustang Mach-E im Rahmen eines Events nun erstmals der europäischen Öffentlichkeit vorgestellt. Mit der Europa-Roadshow will Ford die Verbraucher über den Weg in eine elektrifizierte Zukunft informieren. Darüber hinaus sollen 1.000 Ladestationen in den nächsten drei Jahren an europäischen Unternehmensstandorten installiert werden. Bekanntlich kommt der Stromer mit zwei Batterie-Optionen, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...