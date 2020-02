Vor dem Hintergrund des steigenden geopolitischen Risikos im Zusammenhang mit den Entwicklungen in Syrien, gab Piotr Matys, Senior Emerging Markets FX Strategist bei der Rabobank, einen kurzen Ausblick auf den USD/TRY. Wichtige Punkte "Der USD/TRY scheint an einem seidenen Faden zu hängen, die an die 6,00 Marke gebunden ist. Der Faden wurde am Mittwoch ...

Den vollständigen Artikel lesen ...