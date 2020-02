Karlsruhe (ots) - Zeitschriften oder Magazine in Papierform lesen? Für viele ein geliebtes Ritual. Bequemer und nachhaltiger ist jedoch das digitale Zeitschriftenangebot des Unternehmens United Kiosk. Das Beste? Für jeden monatlichen Nutzer wird ein Baum gepflanzt.Zeitschriften und Magazine bereichern. Sie informieren, unterhalten und ermöglichen den Blick über den Tellerrand. Doch das benötigte Druckpapier wirkt sich negativ auf Umwelt und Klima aus. Papier herzustellen, benötigt gewaltige Mengen an Wasser und Energie. Zudem werden Jahr für Jahr Millionen Bäume gefällt. Das Resultat: Naturlandschaften gehen kaputt und das ökologische Gleichgewicht droht, außer Balance zu geraten.Die United Kiosk AG bietet sein Zeitschriftenangebot "NEWS" daher digital an. Der Vorteil: Die digitale Form spart Papier und ist dadurch umweltfreundlich. Um diesen Ansatz noch konsequenter zu verfolgen, kooperiert United Kiosk jetzt mit der Organisation Eden Reforestation Projects und leistet einen Beitrag zur Aufforstung der Wälder: Für jeden Nutzer pflanzt das Unternehmen pro Monat einen Baum. Ulla Strauß, Vorstand der United Kiosk AG: "Wir möchten mit unserer Aktion den Nachhaltigkeitsgedanken fördern und Leserinnen und Lesern von Zeitschriften die Möglichkeit bieten, nicht nur den eigenen Horizont zu erweitern, sondern auch aktiv dem Planeten etwas Gutes zu tun."Um NEWS zu nutzen, können Kunden für 9,90 Euro monatlich eine Flatrate buchen, und bequem von zu Hause oder unterwegs über 700 unterschiedliche Zeitschriften und Magazine lesen. Das Themenangebot ist breit und jeder Artikel mobil optimiert.Die 2001 gegründete United Kiosk AG setzt sich für eine besser informierte Welt ein. Das Unternehmen präsentiert dazu eine Vielfalt an Zeitungen und Zeitschriften der Fach-, Publikums- und Internationalen Presse in gedruckter und digitaler Form und kooperiert mit über 500 Verlagen, Vertrieben und Partnern. Die einzigartige Vielfalt des Pressesortiments wird passend für jeden Lesetyp im Einzelverkauf, Abonnement, als Einzelartikel oder auf der Streaming Plattform United Kiosk NEWS angeboten.Pressekontakt:Vanessa KaiserUnited Kiosk AGCAS-Weg 1-576131 Karlsruhe+ 49 721 9638-939Original-Content von: United Kiosk AG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/127048/4519790