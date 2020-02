Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von "Der Aktionär": Lars Friedrich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA) unter die Lupe. Töte der Tesla-Chef die Euphorie? Nachdem der Anstieg bei der Tesla-Aktie in den vergangenen Tagen sowieso schon etwas ins Stocken geraten sei, nutze Elon Musk den immer noch hohen Kurs für ein Manöver, das seinem Unternehmen zusätzliche Milliarden einbringen solle. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...