DAIMLER ist zum dritten Mal gegen die Wand gefahren. Das erste Mal unter Edzard Reuter mit dem Kauf von AEG und MBB. Zum zweiten Mal unter Jürgen Schrempp mit dem Kauf von CHRYSLER und MITSUBISHI. Und nun Dieter Zetsche mit der verschlafenen E-Mobility-Strategie. Reicht die bisherige Vernichtung von 50 Mrd. € aus, die Risiken richtig eingepreist zu haben? 15.000 Entlassungen werden nicht reichen. Es gibt jedoch eine Brücke über Kurzarbeit in Zusammenarbeit mit allen Zulieferern rund um den DAIMLER-Schornstein. DAIMLER hat das Geld dafür und eine ausgereifte Technik, jedoch keine ausreichende Fertigungskapazität. Die Meinungen über die Zeitachse gehen in Stuttgart auseinander. Der mittlere Wert liegt bei etwa 18 Monaten, um im Markt mit E-Mobility präsent zu sein. Gut 60 % der DAIMLER-Produktion ist davon mit der herkömmlichen Technik nicht berührt. Der neue Chef Källenius ist fair, aber nicht hart. Darin liegt die Schwachstelle. Konsequenz: Hält die aktuelle Unterstützung bei 40 €, wird DAIMLER ebenfalls zum dritten Mal ein Comeback. BMW macht es dagegen anders: E-Mobility kostet keine Jobs!



