Viola Grebe blickt in dieser Sendung auf die meistgehandelten Werte beim Onlinebroker Flatex. Welche Aktien werden aktuell am häufigsten gekauft und welche verkauft? Zudem erfahren Sie, warum einige dieser Werte heute im Fokus stehen. Unter den Käufen findet sich heute beispielsweise die Aktie der Commerzbank. Das Institut hat heute Zahlen vorgelegt und wegen der niedrigen Zinsen und der Kosten für den erneuten Konzernumbau einen Gewinneinbruch erlitten. Damit lag man aber dennoch über den Markterwartungen, die Aktie legt daraufhin zu. Bei den Verkäufen steht RIB Software auf Platz 1. Der französische Industriekonzern Schneider Electric will den deutschen Softwareanbieter übernehmen.