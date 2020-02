Berlin (ots) - Kulturausschuss des Bundestages richtet Blick auf das Jubiläumsjahr 2020Der Ausschuss für Kultur und Medien des Deutschen Bundestages hat am gestrigen Mittwoch mit dem Künstlerischen Geschäftsführer der Beethoven-Jubiläums-GmbH über die Aktivitäten des Beethoven-Jubiläums 2020 gesprochen. Dazu erklären die kultur- und medienpolitische Sprecherin der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Elisabeth Motschmann, und die zuständige Berichterstatterin Yvonne Magwas:"Mit Ludwig van Beethoven feiern wir einen der bedeutendsten, innovativsten und beliebtesten Künstler schlechthin. Mit seinem einzigartigen Schaffen prägte er die Wiener Klassik und bereitete den Weg für die Musik der Romantik. Beethoven ist nicht nur ein genialer Musiker, er ist auch ein wichtiger Botschafter der deutschen Kultur, ein Künstler mit internationaler Strahlkraft, ein Humanist und eine Integrationsfigur. So ist der letzte Satz aus Beethovens 9. Sinfonie zur Europa-Hymne geworden - eine Hymne, die für Gleichberechtigung und Völkerverbundenheit steht.Das Jubiläum zum 250. Geburtstag des Komponisten steht unter dem Motto 'Beethoven neu entdecken'. Es umfasst mit 300 Projekten sowie tausenden Veranstaltungen eine Programmfülle, die ihresgleichen sucht. Dabei spielen führende Kulturinstitutionen in Bonn, der Heimatstadt Beethovens, eine zentrale Rolle: etwa das Beethoven-Haus, die Bundeskunsthalle und das Beethovenfest. Gleichzeitig finden sich Programmangebote bundesweit und darüber hinaus, die sich insbesondere an die junge Generation und an Menschen richten, die bisher kaum Zugang zur Kunst Beethovens haben. So werden über kulturelle Grenzen hinweg Menschen mit klassischer Musik in Berührung gebracht und davon begeistert. Hier gehen die Veranstalter auch unkonventionelle Wege. Sie präsentieren Beethoven nicht nur in klassischen Konzerten, Theaterstücken und Opernaufführungen, sondern auch im Karneval, auf Hauskonzerten, auf dem Podium-Festival in Esslingen, auf einer musikalischen Flussfahrt sowie bei Mitmachkonzerten für Kinder, Schulprojekten und Kita-Aktionen. Es ist wichtig, auf diese Weise den Stellenwert der klassischen Musik in modernen Zeiten hervorzuheben.Wir halten es für mehr als angemessen, dass Beethovens 250. Geburtstag mit einem eigenen Jubiläumsjahr gewürdigt wird. Bereits 2016 hat die Bundesregierung das Beethoven-Jubiläum zur nationalen Aufgabe erklärt. Der Haushaltsausschuss des Deutschen Bundestages hat eine Förderung in Höhe von 27 Millionen Euro beschlossen. Und zur Organisation des Programms wurde eigens eine Beethoven-Jubiläums-Gesellschaft errichtet."Mehr Informationen zum Beethoven-Jubiläum 2020 auf: https://www.bthvn2020.de/Pressekontakt:CDU/CSU - BundestagsfraktionPressestelleTelefon: (030) 227-52360Fax: (030) 227-56660Internet: http://www.cducsu.deEmail: pressestelle@cducsu.deOriginal-Content von: CDU/CSU - Bundestagsfraktion, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7846/4519846