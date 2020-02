Nachdem der Mobile World Congress in Barcelona abgesagt wurde, stellt sich die Frage, welche Auswirkungen die Bedrohung durch den Corona-Virus für die Messe und den Kongress Embedded World in Nürnberg haben wird. Nach der Absage von ST Microelectronics hat jetzt nach Informationen von all-electronics auch Microchip angekündigt, seine Teilnahme zurückzuziehen. Microchip hat seine Teilnahme an der Embedded World 2020 abgesagt, weil die Bedenken um die Gesundheit und die Sicherheit seiner Mitarbeiter sowie seiner Kunden überwogen, teilte das Unternehmen auf Anfrage der Redaktion sinngemäß mit. Diese ...

