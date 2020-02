Havana (ots/PRNewswire) - Havanna bereitet sich auf das XXII. Habanos-Festival vor, das vom 24. bis 28. Februar stattfinden wird.Im Mittelpunkt des Festivals stehen die Marken Bolívar, Montecristo und Romeo y Julieta.La Casa del Habano feiert in diesem Jahr sein 30-jähriges BestehenHavanna ist Gastgeber des XXII. Habanos-Festivals, der größten internationalen Veranstaltung für Liebhaber von Habanos, des besten Tabaks der Welt, die vom 24. bis 28. Februar stattfinden wird. Die Veranstaltung wird von Liebhabern dieses einzigartigen Produkts aus der ganzen Welt besucht werden, wobei die Marken Bolívar, Montecristo und Romeo y Julieta im Mittelpunkt stehen.Um die multimediale Pressemitteilung zu sehen, klicken Sie bitte auf: https://www.multivu.com/players/uk/8692251-the-xxii-habanos-festival-opens/.Teilnehmer aus mehr als 60 Ländern werden ein umfassendes Programm voller Aktivitäten genießen, die darauf ausgelegt sind, einige Aspekte der Habanos-Kultur zu erkunden: Ausflüge zu Plantagen in das Gebiet von Partido*, San Antonio de los Baños*, in Artemisa, und Führungen durch die Fabriken von La Corona und Partagás, um mehr über den Habanos-Produktionsprozess entlang seiner gesamten Wertschöpfungskette zu erfahren.Die Fachmesse und insbesondere der Begrüßungsabend werden das XXII. Habanos-Festival eröffnen. Die Messe ist der Treffpunkt und ein Ort des Austauschs für Fachleute aus der weltweiten Tabakindustrie, und der Begrüßungsabend, der im Club Habana stattfinden wird, wird mit der Präsentation von Bolívar Reserva Cosecha 2016 eine Hommage an die Marke Bolívar beinhalten.Auf dem Programm stehen auch praxisorientierte Sitzungen und Vorträge renommierter Experten aus der Welt der Habanos, die beim Internationalen Seminar zusammentreffen werden, das am Mittwoch, dem 26. Februar, eröffnet wird. Anlässlich der XXII. Ausgabe des Habanos-Festivals wird zum dritten Mal in Folge die Habanos World Challenge organisiert.Die Abendveranstaltung zur Feier des 30-jährigen Jubiläums von La Casa del Habano und des 85-jährigen Jubiläums der Marke Montecristo findet am Mittwoch, dem 26. Februar, in der Empfangshalle von El Laguito statt und beinhaltet ein Abendessen für 550 Gäste, das speziell gestaltet wird, um die Liebhaber der renommiertesten Premium-Zigarren der Welt zu erfreuen.Am 28. Februar wird der Gala-Abend stattfinden, der der Marke Romeo y Julieta gewidmet ist und das große Finale des Festivals darstellen wird. Dieser Abend wird voller Überraschungen sein und wird mit den Habanos Awards und der traditionellen Humidor-Auktion enden, wobei alle Erlöse an das kubanische Gesundheitssystem gehen.* Geschützte UrsprungsbezeichnungenFoto - https://mma.prnewswire.com/media/1089044/XXII_Habanos_Festival.jpgBCW: press.habanos@yr.comIzaskun Martínez Tel.: +34-670-09-40-74Carla LladóTel.: +34-669-54-69-09Original-Content von: HABANOS SA, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/119626/4519873