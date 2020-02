Verfolgt man die Kursentwicklung von Palladium mit der von Gold, Silber und Platin, so sticht sofort eine extreme Outperformance ins Auge. Die Ursachen dafür wurden hier bereits in verschiedenen Beiträgen dargelegt.Die Prognose, wie sich diese extreme Wertsteigerung von Palladium in Substitutionsbewegungen innerhalb der Autoindustrie niederschlägt, ist eine für die mittelfristige Preisentwicklung aller Metalle, aber vor allem von Platin, nicht unerhebliche Frage. Denn beide Märkte sind sehr klein, und bereits geringe Änderungen der Mengennachfrage würden den Platinpreis deutlich reagieren lassen.Aber auch bei Palladium gilt es zu beobachten, inwieweit sich diese potenziellen Marktänderungen der effektiven Nachfrage auf den Preis des Palladium-Futures auswirken. Auf den Umstand, dass sich die verschiedenen Future-Kontrakte in Backwardation befinden, hatten wir mehrfach hingewiesen.

Den vollständigen Artikel lesen ...