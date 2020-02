Tesla nutzt die gute Entwicklung seines Aktienkurses in den letzten Wochen und gibt neue Aktien aus, um sich frisches Kapital zu besorgen. Brutto könnte Tesla dadurch inklusive Mehrzuteilungsoption bis zu 2,3 Milliarden Dollar einnehmen. Das Geld will Tesla-Chef Elon Musk offenbar dafür einsetzen, um die Bilanz des Unternehmens zu stärken und für allgemeine Unternehmenszwecke einzusetzen. Musk will ...

Den vollständigen Artikel lesen ...