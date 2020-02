Die Analysten der Australia and New Zealand Banking Group (ANZ) analysieren angesichts des neuartigen Coronavirus in China die Wachstumsaussichten des philippinischen BIP im ersten Quartal. Wichtige Zitate "Der Ausbruch des neuartigen Coronavirus (COVID-19) in der Region hat sich als ein zentrales Abwärtsrisiko für die beginnende wirtschaftliche Erholung ...

Den vollständigen Artikel lesen ...