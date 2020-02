Die Analysten der Australia and New Zealand Banking Group (ANZ) äußern sich zu den wahrscheinlichen Auswirkungen des chinesischen Coronavirus auf das thailändische Wirtschaftswachstum. Wichtige Zitate: "Thailands Wirtschaft hat 2019 in einer prekären Lage abgeschlossen". "Eine Trendwende im Jahr 2020 wird angesichts des Gegenwinds, der vom Coronavirus ...

Den vollständigen Artikel lesen ...