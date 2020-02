Wiredcard: Bleibt ein Intensivpatient! Hier sind die nächsten Ziele!

Mit der Einschätzung wonach sich die Aktie der Wirecard AG künftig eher seitlich ausrichten wird, hatte ich in meiner letzten Betrachtung so falsch nicht gelegen. Die zurückliegende Performance ist alles andere als aufbauend und sollte sich auch zeitnah weiter in dieser Form fortsetzen. Dennoch halte ich an meiner langfristigen sehr positiven Sichtweise fest, wie diese im oberen Chart dargestellt ist. Zudem fügt sich in dieses Schema die momentane Performance sehr schön ein. Langzeitchart Ausblick: Der ...

