Microsoft-Präsident Brad Smith stellt in Berlin sein Buch vor. Ein Kapitel liest sich wie ein Bewerbungsschreiben an die Bundesregierung. Die Hoffnung: Microsoft weiterhin in Deutschland gute Geschäfte machen zu lassen.

Brad Smith gibt sich geläutert. "Die Techbranche muss mehr Verantwortung übernehmen", sagt er. Es sei an der Zeit, auch über Probleme zu sprechen, die neue Technik mit sich bringe. Smith ist Präsident und oberster Jurist von Microsoft, eine Art Außenminister des Konzerns. An diesem Donnerstag ist er nach Berlin gekommen, um sein Buch vorzustellen, das nun auf Deutsch erscheint: "Tools and Weapons" heißt es, Werkzeuge und Waffen. Beides, so beschreibt er es bezogen auf verschiedene Themen, kann Technik sein. Auf Deutsch trägt das Buch den Zusatz: Digitalisierung am Scheideweg.

Es richte sich an Menschen, die weder tief in der Welt der Technikkonzerne steckten, noch in der politischen, sagt Smith. Für die deutsche Version stimmt letzteres allerdings nur für 16 der 17 Kapitel. Ihr hat Smith ein eigens auf Deutschland zugeschnittenes Kapitel beigefügt, die Überschrift lautet: Digitale Souveränität in einer vernetzten Welt. Es ist eine Art freundliches Bewerbungsschreiben an die Bundesregierung, Microsoft auch weiterhin in Deutschland gute Geschäfte machen zu lassen.

Das Kapitel ist die Reaktion auf das im vergangenen Jahr deutlich gewordene Bestreben der Bundesregierung, die digitale Souveränität Deutschlands zu erhalten - oder überhaupt erst wieder herzustellen. Denn längst dominieren wenige Anbieter die Digitaltechnik, die Plattformen, Betriebssysteme und Clouddienste - Google, Amazon, Facebook und Microsoft, dazu auch immer stärker chinesische Unternehmen. Deutschland und anderen europäischen Ländern bleibt dagegen meist nur noch die Rolle abhängiger Nutzer.

Mittlerweile hat die Bundesregierung das als Wettbewerbsnachteil ausgemacht. Derzeit entstehen rund um Maschinendaten viele neue Geschäftsmodelle, und im Grunde wäre das eine große Chance für deutsche Unternehmen. Nur: Die Konzerne, die bereits die meisten Konsumentendaten gesammelt haben (also die US-amerikanischen und chinesischen), verfügen mittlerweile über so ausgefeilte Infrastruktur, dass sie auch Industriedaten am besten verarbeiten können.Daher wächst das Unbehagen gegen die Marktbeherrscher - und zwar auf unterschiedlichen Technikfeldern. Die EU-Kommission veröffentlichte vergangenes Jahr eine Risikoanalyse in Bezug auf die Netze für den Mobilfunkstandard 5G - und ...

Den vollständigen Artikel lesen ...