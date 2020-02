In der Debatte um den künftigen Kanzlerkandidaten der Union sehen die Bundesbürger laut einer weiteren Umfrage für Friedrich Merz die meisten Chancen. Wie eine Umfrage des Instituts INSA für den "Focus" ergibt, trauen 26 Prozent der Befragten Merz am ehesten zu, ein guter Kanzler zu sein.



18 Prozent sprachen sich für den nordrhein-westfälischen Ministerpräsidenten Armin Laschet (CDU) aus, zehn Prozent für Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU). Unter den Wählern von CDU/CSU kommt Merz auf 44 Prozent Zuspruch, Laschet auf 21 Prozent und Spahn auf 13 Prozent. Eine Infratest-Umfrage kam zuvor bei einer etwas anderen Fragestellung zu jeweils höheren Zustimmungswerten, bei allerdings gleicher Reihenfolge. Wie "Focus" weiter schreibt, liegt Laschet bei den Sympathien in der Bevölkerung dagegen leicht vorn.



39 Prozent der Deutschen und 50 Prozent der Unionsanhänger sprechen Armin Laschet die größten Sympathien aus. Bei Friedrich Merz sind es 37 Prozent aller Wähler, die ihn sympathisch finden. Bei den Unionsanhängern kommt er auf 57 Prozent der Befragten, auf die er sympathisch wirkt. Jens Spahn sehen 34 Prozent der Bundesbürger als sympathisch an.



Unter den Unionsanhängern sind es 51 Prozent. Für diese Erhebung wurden am 12.02.2020 insgesamt 1.039 Wahlberechtigte befragt.