Murata Manufacturing Co., Ltd. (TOKYO: 6981) (ISIN: JP3914400001) (nachstehend "Murata") gibt die Umbenennung seines Tochterunternehmens ID-Solutions S.r.l. (Hauptsitz: Parma, Italien) in Murata ID Solutions S.r.l. mit Wirkung zum 1. April 2020 bekannt.

Murata ID Solutions ist auf RFID-Systemintegration spezialisiert und bietet mit seiner Expertise im Bereich Consulting sowie der Entwicklung eigener Middleware und Anwendungssoftware wertschöpfende Nachverfolgbarkeitslösungen an, die sich an den Bedürfnissen seiner Kunden orientieren. Das Unternehmen wurde am 1. Juni 2017 von Murata übernommen.

Durch die Namensänderung wird das Unternehmen zu einem Mitglied der Murata Group umfirmiert, was einen Ausbau des RFID-Geschäfts durch größere Synergien ermöglichen wird.

Neuer Firmenname des Unternehmens: Murata ID Solutions S.r.l.

Aktueller Firmenname des Unternehmens: ID-Solutions S.r.l.

Kurze Zusammenfassung

Firmenname: Murata ID Solutions S.r.l.

Standort: Viale Mariotti, 1 43121 Parma

Vertreter: Antonio Rizzi

Beschreibung der Geschäftstätigkeit: RFID-Systemintegration (inklusive Middleware- und Anwendungssoftwareentwicklung)

Mitarbeiterzahl: 17

Hauptsitz: Parma, Italien

http://www.murata-idsolutions.com/

Diesbezügliche Pressemitteilung

Murata übernahm ID-Solutions in Italien

https://www.murata.com/en-global/about/newsroom/news/company/general/2017/0602

Murata im Überblick

Das Unternehmen Murata Manufacturing Co., Ltd., ist ein weltweit führender Entwickler, Hersteller und Anbieter keramikbasierter passiver Elektronikkomponenten und -lösungen sowie von Kommunikations- und Stromversorgungsmodulen. Murata widmet sich der Entwicklung moderner Elektronikkomponenten und innovativer multifunktionaler High-Density-Module. Das Unternehmen verfügt über Fertigungsstätten und beschäftigt Mitarbeiter auf der ganzen Welt. Weitere Informationen erhalten Sie auf der Website von Murata unter www.murata.com

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20200213005016/de/

Contacts:

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Murata Manufacturing Co., Ltd.

Nobuhiko Iida, prsec_mmc@murata.com

Abteilung für Unternehmenskommunikation