In der Saison 2019/20 fiel die Zwiebelernte in Europa wieder höher aus als ein Jahr zuvor. Die Preise gaben im Vergleich zum Vorjahresniveau leicht nach. Wie die Agrarmarkt Informations-Gesellschaft mbH (AMI) mitteilt, steht nach einer kleinen Ernte 2018/19 in der Saison 2019/20 in Europa eine Rekordernte zur Verfügung. Bildquelle: Shutterstock.com Zwar wurden oft keine...

