BERLIN (dpa-AFX) - Die SPD kritisiert neue Reformvorstöße von Unionspolitikern zur Rente. Eine Arbeitsgruppe der Unionsfraktion hatte unter anderem vorgeschlagen, das Renteneintrittsalter an die steigende Lebenserwartung zu koppeln. "Eine Erhöhung des Renteneintrittsalters wird es mit uns nicht geben", sagte die sozialpolitische Sprecherin der SPD-Fraktion, Kerstin Tack, der Deutschen Presse-Agentur in Berlin. Menschen mit niedrigem Einkommen hätten eine niedrigere Lebenserwartung als Wohlhabende. "Gerade Menschen mit niedrigem Einkommen würde so weniger Zeit im wohlverdienten Ruhestand bleiben", sagte Tack./bw/DP/zb