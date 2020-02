ROSTOCK (dpa-AFX) - Kurz vor Beginn der Münchner Sicherheitskonferenz hat der Inspekteur der Deutschen Marine, Andreas Krause, die Bedeutung der USA für die Nato hervorgehoben. "Die USA sind aus militärischer Sicht ein verlässlicher Partner und für die Nato essenziell", sagte Krause der Deutschen Presse-Agentur in Rostock. Sie stellten beispielsweise Flugzeugträger oder Flugkörperabwehr für die Nato bereit, die sonst nicht verfügbar wären. "Ich bin froh um jedes amerikanische Schiff, das in der Nato weiter aktiv ist."



Ungeachtet von Spannungen auf politischer Ebene sehe die US-Armee den strategischen Wert der Bündnissolidarität und stehe für dieselbe Wertegemeinschaft wie die europäischen Partner ein, betonte Krause. "Sie stehen jeden Tag an der Seite der Partner, um den Kern der Reaktionsfähigkeit der Nato sicherzustellen", betonte Krause. Spannungen mit seinen Partnern in der US-Marine gebe es nicht./mgl/DP/zb