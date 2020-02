Die Gesellschaft in Deutschland erwartet, dass die Wirtschaft im In- und Ausland Menschenrechte und Ziele für nachhaltige Entwicklung in den Einklang bringt. Doch der Einfluss im Ausland ist oft nur begrenzt.

Zur Zeit wird in Deutschland stark über die Rolle der deutschen Wirtschaft bei der Durchsetzung von Nachhaltigkeitszielen und Menschenrechten im Außenhandel beziehungsweise bei ausländischen Direktinvestitionen diskutiert. Aus Sicht der Gesellschaft ist es unzweifelhaft zentral, dass der Beitrag der Wirtschaft in der Gesellschaft (im In- und Ausland) mit den Menschenrechten und anderen Zielen nachhaltiger Entwicklung in Einklang zu bringen ist. Dies ist auf nationaler Ebene auf verschiedene Weise sichergestellt, und wurde durch die Abfassung des Nationalen Aktionsplans zur Umsetzung der VN-Leitprinzipien fu¨r Wirtschaft und Menschenrechte (NAP) im Dezember 2016 noch einmal untermauert.

Gleichzeitig kann man feststellen, dass die deutsche Wirtschaft sich auch an ihren ausländischen Standorten oder bei ausländischen Zulieferern um Nachhaltigkeit und um die Einhaltung der Menschrechte sorgt. Allerdings haben deutsche Unternehmen eine relativ geringe Handhabe gegen ausländische Regierungen, die Menschenrechte nicht einhalten; man denke nur an China.

Vor diesem Hintergrund muss das Engagement der sogenannten Zivilgesellschaft überraschen. Obwohl der NAP im Konsens zwischen der Bundesregierung (vertreten durch sechs Ministerien), der Wirtschaft, Gewerkschaften, Nichtregierungsorganisationen (NGOs) und Experten erstellt wurde und eine klaren Fahrplan aufweist - in einem Monitoring-Prozess bis Ende 2020 soll geprüft, ob es eines Gesetzes bedarf oder ob die Wirtschaft genügend Maßnahmen zur Sicherung der Nachhaltigkeit ergreift - , gibt es seit Ende 2018 erheblichen Druck auf die Bundesregierung, ein Gesetz über nachhaltige Lieferketten zu verabschieden. Die Bundesregierung reagierte prompt.

Bereits im letzten Jahr legte das Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ) einen Gesetzentwurf eines "Stammgesetzes zur Regelung menschenrechtlicher und umweltbezogener Sorgfaltspflichten in globalen Wertschöpfungsketten" (Stand 1. Februar 2019) vor. Es ist wert, die wesentlichen Bestandteile vorzustellen, obwohl man davon ausgehen kann, dass der vorliegende Gesetzentwurf so nicht Realität wird - er zeigt aber die Haltung von Teilen der Bundesregierung - in diesem Fall der Minister Heil und Müller, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...