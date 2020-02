Die Kompetenzen von Cassel stärken die kundenorientierte Mission der TASI Packaging Integrity Group, die Verpackungsqualität zum Schutz von Endverbrauchern weltweit zu sichern

TASI Group (www.tasigroup.com) und Cassel Messtechnik GmbH (Cassel) (www.cassel-inspection.com) geben ihr strategisches Bündnis bekannt, da die TASI Group mit Wirkung vom 31. Januar 2020 Cassel übernahm. Die Akquisition ermöglicht es dem Segment Packaging Integrity der TASI Group, zu dem ALPS Inspection, Sepha und Bonfiglioli Engineering gehören, seine globale Reichweite im Bereich Produktinspektion und Verpackungsintegrität auszubauen und seine Mission zu stärken, Kunden dabei zu helfen, die höchste Qualität in der Produktfertigung sicherzustellen.

Cassel ist das führende Unternehmen in der Entwicklung und Fertigung von Metallerkennungs- und Röntgeninspektionssystemen für Industrieanwendungen. In Deutschland in der Nähe von Hannover gelegen beschäftigt Cassel über 60 Mitarbeiter und bietet Herstellern Testgeräte, die für die Qualitätskontrolle und Sicherheit von Konsumgütern erforderlich sind. Cord Cassel, der das Unternehmen vor 25 Jahren gründete, sagt: "Cassel verzeichnet ein starkes Wachstum und hat nach dem richtigen strategischen Partner gesucht, um das Unternehmen auf die nächste Ebene zu befördern. Ich bin zuversichtlich, dass ein Bündnis mit TASI nicht nur unsere derzeitige Position untermauert, sondern uns dabei helfen wird, unsere Präsenz in unseren wichtigsten Branchen zu stärken und auszubauen."

Sowohl Cassel als auch TASI werden durch Qualität motiviert und streben nach Lösungen, die es ihren Kunden ermöglichen, Produkte mit höchster Integrität zu bieten. Wie andere Unternehmen von TASI Group Packaging Integrity hat sich Cassel seinen langjährigen guten Ruf durch den Schutz des Rufes seiner Kunden verdient.

Kris Fair?eld, Präsident von TASI Packaging Integrity, geht davon aus, dass sich zwischen den Unternehmen viele Synergien verwirklichen werden. "Weil unsere Kunden im Zentrum unseres Handelns stehen, fühle ich mich von dem erweiterten Lösungsangebot inspiriert, insbesondere weil es unsere Kunden in die Lage versetzt, ihren Endnutzern Produkte von höchster Qualität zu liefern", meint er. "Wir heißen nicht nur mehr als 60 talentierte Kollegen in unserem Team von Packaging Integrity und der größeren Familie der TASI Group willkommen, sondern stärken und erweitern unser innovatives Portfolio von Lösungen für Märkte wie Lebensmittel, Getränke, Pharmazeutika, Körperpflege und Baumaterialien, indem wir eine komplette Produktlinie von Metalldetektoren und Verpackungsröntgenmaschinen anbieten."

"Die Akquisition von Cassel steht vollkommen im Einklang mit unserer Strategie, angrenzende Technologien hinzuzufügen und unser Segment Package Integrity auszubauen", bemerkt John McKenna, CEO von TASI.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20200213005997/de/

Contacts:

Ansprechpartner für Medien:

Annmarie Stafford, Marketing Director, TASI Packaging Integrity

E-Mail: astafford@alpsleak.com

Tel.: +1 828 337 1386