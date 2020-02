=== 07:00 FR/Credit Agricole SA, Ergebnis 4Q, Paris *** 07:30 DE/Wirecard AG, Jahresergebnis, Aschheim 07:30 DE/MVV Energie AG, Ergebnis 1Q, Mannheim 07:30 FR/Renault SA, Jahresergebnis, Boulogne-Billancourt *** 08:00 DE/BIP 4Q (1. Veröffentlichung) kalender- und saisonbereinigt PROGNOSE: +0,1% gg Vq 3. Quartal: +0,1% gg Vq kalenderbereinigt PROGNOSE: +0,4% gg Vj 3. Quartal: +0,5% gg Vj *** 08:00 DE/Großhandelspreise Januar *** 08:00 GB/Astrazeneca plc, Ergebnis 4Q, London *** 08:00 GB/Royal Bank of Scotland Group plc, Jahresergebnis, Edinburgh 08:00 FR/Electricite de France SA (EDF), Jahresergebnis, Paris 09:30 DE/Bundesrat, Plenum, Berlin 10:00 DE/Metro AG, HV, Düsseldorf *** 11:00 DE/Volkswagen AG (VW), Konzern-Absatzzahlen Januar, Wolfsburg *** 11:00 EU/BIP 4Q (2. Veröffentlichung) Eurozone PROGNOSE: +0,1% gg Vq/+1,0% gg Vj 1. Veröff.: +0,1% gg Vq/+1,0% gg Vj 3. Quartal: +0,3% gg Vq/+1,2% gg Vj *** 11:00 EU/Handelsbilanz Dezember 11:00 LU/SAF-Holland SA, ao HV, Luxemburg 11:30 DE/Regierungs-PK, Berlin 14:00 DE/Bundespräsident Steinmeier, Eröffnungsrede bei der Münchner Sicherheitskonferenz (bis 16.2.) *** 14:30 US/Einzelhandelsumsatz Januar PROGNOSE: +0,3% gg Vm zuvor: +0,3% gg Vm Einzelhandelsumsatz ex Kfz PROGNOSE: +0,3% gg Vm zuvor: +0,7% gg Vm *** 14:30 US/Import- und Exportpreise Januar Importpreise PROGNOSE: -0,2% gg Vm zuvor: +0,3% gg Vm *** 15:15 US/Industrieproduktion und Kapazitätsauslastung Januar Industrieproduktion PROGNOSE: -0,3% gg Vm zuvor: -0,3% gg Vm Kapazitätsauslastung PROGNOSE: 76,8% zuvor: 77,0% 15:30 DE/Bundeskanzlerin Merkel und Sudans Premierminister Hamdok, Statements vor dem gemeinsamen Gespräch, Berlin *** 16:00 US/Lagerbestände Dezember PROGNOSE: +0,1% gg Vm zuvor: -0,2% gg Vm *** 16:00 US/Index der Verbraucherstimmung der Universität Michigan Februar (1. Umfrage) PROGNOSE: 99,5 zuvor: 99,8 17:45 US/Fed, Rede von Cleveland-Fed-Präsidentin Mester (2020 stimmberechtigt im FOMC) beim Global Interdependence Center, Sarasota *** - DE/Bundeswirtschaftsministerium, Monatsbericht zur wirtschaftlichen Lage Februar *** - CN/Halbierung von chinesischen Strafzöllen auf 75 Mrd USD an US-Importen wird wirksam - GB/Premierminister Johnson, Sitzung des neuen Kabinetts, London - EU/Ratingüberprüfungen für Schweden (S&P), Ungarn (S&P und Fitch), Irland (Moody's), Georgien (Fitch) ===

