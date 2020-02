Das Coronavirus macht die Märkte weiterhin nervös. Wirecard und Renault legen am heutigen Freitag Zahlen vor. Was zum Wochenausklang wichtig wird.

Zum Ende der Woche klingt auch die Intensität der derzeit laufenden Berichtssaison etwas ab. Nichtsdestotrotz steht am heutigen Freitag noch bei einigen börsennotierten Konzernen die Präsentation der Jahreszahlen an: Neben Renault, der Credit Agricole und Schindler steht vor allem der Dax-Konzern Wirecard im Fokus.

Ein Thema für die Anleger ist auch weiterhin das Coronavirus, beziehungsweise dessen Auswirkungen auf die Weltwirtschaft. Am Donnerstag hatten Nachrichten über einen sprunghaften Anstieg der Infektionen die Märkte beunruhigt - auch, wenn das auf eine Änderung der Methode der Patientenerfassung zurückgeht. Nach den Rekordständen der Vortage ging der Dax in Frankfurt bei 13.745 Punkten minimal im Minus aus dem Handel. Vorbörslich notiert der deutsche Leitindex auf außerbörslichen Handelsplattformen leicht im Plus.

Die Signale aus Übersee versprechen einen turbulenten Handelstag. Die Märkte in Asien starteten im Minus.

1 - Vorgabe aus den USA

Die anhaltende Sorge über die Coronavirus-Epidemie hat am Donnerstag auch wieder auf die Wall Street durchgeschlagen. Nachdem am Vortag am Markt von einer langsameren Ausbreitung der Krankheit ausgegangen worden war - mit neuen Indexrekorden -, schreckte die deutliche Zunahme der bekannten Fälle die Anleger auf. Der Dow Jones verlor 0,4 Prozent auf 29.423 Punkte. Der technologielastige Nasdaq gab 0,1 Prozent auf 9712 Punkte nach, und der breit gefasste S&P 500 büßte 0,2 Prozent auf 3373 Punkte ein.

In den vergangen Tagen hatten viele Experten die Sorglosigkeit vieler Anleger mit Blick auf die Viruskrise moniert. Immer mehr Unternehmen sprechen im Zuge der laufenden Berichtssaison von noch nicht absehbaren Folgen.

2 - Handel in Asien

Anhaltende Virus-Sorgen haben auch der Tokioter Börse am Freitag zu schaffen gemacht. Der Nikkei der 225 führenden Werte gab bis zum späten Vormittag um 0,5 Prozent auf 23.704 Punkte nach. Der breiter gefasste Topix verlor 0,6 Prozent auf 1702 Zähler. Vor allem exportorientierte Werte kamen unter Druck.

Bei den Einzelwerten brachen die Aktien von Nissan mehr als neun Prozent ein. Der zweitgrößte japanische Autobauer fuhr nach einem Absatzeinbruch im dritten Geschäftsquartal erstmals seit fast zehn Jahren in die roten Zahlen und strich seine Gewinnerwartungen auf die Hälfte zusammen.

3 ...

