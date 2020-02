Rewe-Chef Souque sieht keine ‚Dumpingpreise' im Handel. Im Interview mit der WirtschaftsWoche erläutert er, warum es keinen Grund gibt, sich um Lebensmittelhersteller zu sorgen.

In der Debatte um Lebensmittelpreise in Deutschland sieht Rewe-Chef Lionel Souque den Handel zu unrecht an den Pranger gestellt. "Ich weiß, dass viele Bauern hart arbeiten und wenig verdienen", sagte Souque im Interview mit der WirtschaftsWoche. "Aber den Handel an den Pranger zu stellen, ist sachlich falsch." In Deutschland sei das Preisniveau im Lebensmittelhandel zwar durch die starke Stellung der Discounter niedrig, "aber ich sehe keine "Dumpingpreise'", ...

