Der Blick auf den langfristigen Kursverlauf offenbart einen ungebrochenen Trend, seinen Rekordstand markierte der Euro-Bund Future (BuFu) Mitte letzten Jahres bei 178,68 Euro. Höhere Notierungen konnten nicht durchgesetzt werden, erst musste zunächst eine nicht unerwartete Konsolidierung zurück auf das erstnächste Unterstützungsniveau von rund 170,00 Euro vollzogen werden. Dort allerdings stabilisierte sich der BuFu schnell wieder und konnte in einem ersten Schritt zurück an die Widerstandszone von 175,00 Euro zulegen. Seit einigen Wochen konsolidiert der Index an dieser Stelle grob seitwärts aus, erhält in den letzten Tagen aber merklichen Auftrieb, der sich durch den Docht auf der Unterseite der aktuellen Monatskerze bemerkbar macht. Womöglich nehmen Bullen schon wieder Kurs auf die letztjährigen Rekordstände.

Trend intakt

Derzeit befinden wir uns in der Halbzeit des aktuellen Monats, die derzeitige Wochenkerze ist noch längst nicht fertig. Sollte sich aber ...

