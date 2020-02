Der US-Dollar-Index hält sich in der Nähe der Marke von 99,00 - Die Risikoaversion dominiert die Märkte am Donnerstag - Die US-Inflation stieg auf jährlicher Basis auf 2,3% - Der US-Dollar-Index (DXY), der den Greenback gegen sechs andere Währungen vergleicht, bleibt auch am Donnerstag gut unterstützt und handelt in der Nähe der psychologisch wichtigen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...