The following instruments on XETRA do have their first trading day 14.02.2020Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am 14.02.2020TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCPCA XFRA AU3CB0270494 TOYOTA FIN 20/23 MTN BD00 BON AUD NCA XFRA CH0521617297 WALLISER KTB 20/29 BD00 BON CHF NCA XFRA DE000BLB8VR4 BAY.LDSBK.IS. 20/28 BD00 BON EUR NCA XFRA DE000DD5AP17 DZ BANK CLN E.9864 BD00 BON EUR NCA XFRA DE000DD5AP25 DZ BANK CLN E.9865 BD00 BON EUR NCA XFRA DE000DDA0W48 DZ BANK IS.A1279 BD00 BON EUR NCA XFRA DE000HLB39S5 LB.HESS.-THR.ZI.DI.02A/20 BD00 BON EUR NCA XFRA NZIBDDT014C2 WORLD BK 20/25 MTN BD00 BON NZD NCA XFRA US251525AX97 DT.BANK ANL.20/UNBEFR. BD00 BON USD NCA XFRA US404119CA57 HCA 20/30 BD00 BON USD NCA XFRA USU92147AB01 VALVOLINE 20/30 REGS BD00 BON USD NCA XFRA US66989HAP38 NOVARTIS CAP 20/25 BD01 BON USD NCA XFRA US66989HAQ11 NOVARTIS CAP 20/27 BD01 BON USD NCA XFRA US66989HAR93 NOVARTIS CAP 20/30 BD01 BON USD NCA XFRA US66989HAS76 NOVARTIS CAP 20/50 BD01 BON USD NCA XFRA US89236TGT60 TOYOTA M.CRD 20/25 MTN BD01 BON USD NCA XFRA US89236TGU34 TOYOTA M.CRD 20/30 MTN BD01 BON USD NCA XFRA XS2109379607 WORLD BK 20/25 MTN BD01 BON RUB NCA XFRA XS2119468572 BRIT.TELECOM 20/80 FLR BD01 BON EUR NCA XFRA XS2121207828 SVENSKA HDBK 20/30 MTN BD01 BON EUR NCA XFRA XS2121223601 INTL FIN. CORP. 20/27 MTN BD01 BON GBP NCA XFRA XS2121467497 LANDHF 20/24 MTN BD01 BON EUR NCA N8I1 XFRA CA04017M1041 ARES STRATEGIC MINING EQ00 EQU EUR N