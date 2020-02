MediaCentral wird digitale Videoinhalte ins Netz stellen, um von den aktuellen Trends in der Mediennutzung zu profitierenTORONTO, 12. Februar 2020 - Media Central Corporation Inc. (CSE:FLYY, FWB:3AT) ("MediaCentral" oder das "Unternehmen") freut sich, seinen Einstieg in den wachstumsstarken Markt für digitale Online-Videos im Rahmen seiner laufenden Bemühungen um die Monetarisierung seines rapide wachsenden Publikums bekannt zu geben. MediaCentral wird seine digitalen Medienpublikationen um Online-Videofunktionen erweitern, um Inhalte für die modernen Mediennutzungsgewohnheiten zu digitalisieren und weiterzuentwickeln.Online-Videos zählen mittlerweile zu den weltweit wachstumsstärksten und profitabelsten Medien für digitale Inhalte. In Kanada verzeichneten digitale Videos unter den drei führenden Werbeformaten das schnellste Umsatzwachstum; die digitalen Werbeausgaben stiegen im Jahr 2018 um mehr als 18 Prozent auf 1,8 Milliarden Dollar1. Der Zuwachs bei den Zuschauerzahlen und den Umsätzen zeigt keine Abschwächung; bis 2023 werden voraussichtlich mehr als 56 Millionen Haushalte ganz von Kabel- auf Streaming-Medien umgestellt haben, wodurch die Nachfrage nach Online-Videos weiter erhöht wird2.Die redaktionellen Videoproduktionen von MediaCentral werden die jeweiligen unabhängigen Stimmen seiner Publikationen stärken und Millionen neuer kanadischer Nutzer von digitalen Medien zugänglich machen. NOW Magazine wird als erste der Publikationen von MediaCentral qualitativ hochwertigen, starken Videojournalismus präsentieren, der darauf ausgelegt ist, das größtmögliche Publikum zu erreichen."Wir sind sehr darauf bedacht, profitable, hochmoderne digitale Plattformen für unsere Publikationen zu schaffen. Wir freuen uns, mitteilen zu können, dass das NOW Magazine mit der März 2020-Ausgabe sein erstes redaktionelles Video ins Netz stellen wird. Der große Pool an talentierten Autoren von NOW wird in Zusammenarbeit eine stilistische und informative Online-Videoserie produzieren, die die einflussreiche journalistische Form des Magazins ergänzen und stärken wird", meint Brian Kalish, CEO von MediaCentral.Neben der Ausstattung von Publikationen mit erweiterten digitalen Funktionen wird MediaCentrals Engine für Videoinhalte allen Websites und Social-Media-Kanälen einen deutlichen Anstieg der Nutzerzahlen und zusätzliche Einnahmemöglichkeiten verschaffen. MediaCentral wird seine digitalen Videoproduktionen durch programmatische Werbung, Partnerschaften für Plattformumsätze, die Integration von Partnerprogrammen und videointerne Werbeangebote monetarisieren.Mit einem präzisen Plan für die größtmögliche Monetarisierung aller digitalen Videoprodukte sollte sich die Videoproduktion von MediaCentral innerhalb des Jahres zu einer wichtigen Quelle für Datenverkehr und Einnahmen entwickeln.-ENDE-Referenzen1. www.iabcanada.com2. www.adweek.comÜber NOW Central Communications Inc.NOW Central ist Eigentümer und Betreiber von NOW Magazine und nowtoronto.com. NOW ist Torontos Stimme für Nachrichten und Unterhaltung und ist jeden Donnerstag in gedruckter Form und täglich auf nowtoronto.com erhältlich. Mit über 25 Millionen Lesern pro Jahr ist NOW eine führende Publikation, die seit mehr als 38 Jahren als unabhängige und alternative Stimme Pionierarbeit leistet. NOW Central Communications Inc. ist eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von Media Central Corporation Inc. (CSE: FLYY, FWB: 3AT).nowtoronto.com Instagram: @nowtoronto Twitter: @nowtoronto Facebook: facebook.com/nowmagazineÜber Media Central Corporation Inc.Media Central Corporation Inc. (CSE: FLYY, FWB: 3AT) ist ein unabhängiger Medienkonzern, der sich mit der Übernahme und der Entwicklung hochwertiger Publikationen befasst - angefangen mit der kürzlichen Übernahme von NOW Communications Inc. und der Einführung der digitalen Cannabis-Plattform CannCentral.com. MediaCentral bringt die mehr als 100 Millionen begehrten Premium-Leser von 100 alternativen Wochenzeitungen in ganz Nordamerika zusammen und setzt sich für ihre Monetarisierung im Digitalbereich ein. Dadurch schafft MediaCentral das mächtigste unerschlossene Publikum von Influencern.Weitere Informationen erhalten Sie unter: www.mediacentralcorp.comVORSORGLICHER HINWEIS IN BEZUG AUF ZUKUNFTSGERICHTETE AUSSAGENBestimmte Informationen in dieser Pressemeldung stellen zukunftsgerichtete Aussagen gemäß den geltenden Wertpapiergesetzen dar. Alle Aussagen in dieser Pressemeldung, bei denen es sich nicht um Aussagen zu historischen Fakten handelt, gelten möglicherweise als zukunftsgerichtete Aussagen. Zukunftsgerichtete Aussagen können häufig an Begriffen wie "können", "sollen", "rechnen mit", "erwarten", "potenziell", "glauben", "beabsichtigen" oder Verneinungen dieser Begriffe bzw. an ähnlichen Ausdrücken erkannt werden. Die zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemeldung beinhalten möglicherweise, sind aber nicht beschränkt auf Aussagen über interne Erwartungen, Erwartungen zu geschätzten Margen, Kostenstrukturen und Kostenstrukturen in der Medienbranche. Zukunftsgerichtete Aussagen sind zwangsläufig bekannten und unbekannten Risiken unterworfen; dazu gehören unter anderem Risiken in Zusammenhang mit der allgemeinen Marktlage; nachteilige Ereignisse in der Branche; Marketingkosten; der Verlust von Märkten; zukünftige gesetzliche und regulatorische Entwicklungen; die Unfähigkeit, Zugang zu ausreichendem Kapital aus internen und externen Quellen zu erhalten, und/oder die Unfähigkeit, Zugang zu ausreichendem Kapital zu günstigen Bedingungen zu erhalten; die Medienbranche im Allgemeinen; Einkommensteuer- und regulatorische Angelegenheiten; das Vermögen von MediaCentral, seine Geschäftsstrategien umzusetzen; Wettbewerb; Wechselkurs- und Zinsschwankungen sowie andere Risiken.Die Leser werden ausdrücklich darauf hingewiesen, dass die vorstehende Liste keinen Anspruch auf Vollständigkeit erhebt; sie sollten die verschiedenen Risiken und Unsicherheiten, die in den auf SEDAR und EDGAR eingereichten Unterlagen des Unternehmens identifiziert werden, sorgfältig prüfen. Die Leser werden ferner davor gewarnt, unangemessenes Vertrauen in zukunftsgerichtete Aussagen zu setzen, da nicht gewährleistet werden kann, dass die Pläne, Absichten und Erwartungen, auf denen diese Aussagen beruhen, eintreten werden. Obwohl solche Informationen vom Management zum Zeitpunkt der Erstellung als angemessen erachtet werden, können sie sich als falsch erweisen; die tatsächlichen Ergebnisse können wesentlich von denDie zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemeldung gelten ausschließlich zum Datum dieser Mitteilung und das Unternehmen übernimmt keinerlei Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen öffentlich zu aktualisieren, um neuen Informationen, anschließenden Ereignissen oder anderen Faktoren Rechnung zu tragen, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.Die in dieser Pressemeldung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen sind durch diesen vorsorglichen Hinweis ausdrücklich eingeschränktNähere Informationen erhalten Sie über:Investor Relations: investors@mediacentralcorp.com;Media Relations: Faulhaber Communications, Lexi Pathak, media@mediacentralcorp.comDie Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar!