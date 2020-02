Mit 2,5 Prozent p.a. wurde für die USA gestern die höchste Inflationsrate seit Oktober 2018 gemeldet. Inflationssorgen gelten traditionell als starkes Kaufargument für Gold.Doch die Sorgen um die Gesundheitskrise in China dominieren weiterhin den Goldhandel. Laut aktuellen Daten der Gesundheitskommission in Hubei sind mit dem Corona-Virus mittlerweile über 65.000 Personen infiziert und 1.500 daran gestorben. Am Vormittag stehen wichtige Konjunkturindikatoren aus Europa (BIP-Wachstum und ...

