FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die baldige Aufnahme in den SDax hat die Aktien von LPKF Laser am Freitag auf der Handelsplattform Tradegate um 1,3 Prozent auf 24,10 Euro getrieben. Angesichts der Übernahme von TLG Immobilien durch den Konkurrenten Aroundtown werden LPKF die TLG-Papiere nun doch im Nebenwerteindex ersetzen. Die Änderung wird zum 18. Februar wirksam.



Tags zuvor war die Hoffnung durch die Andienungsquote von TLG-Papieren an Aroundtown zwischenzeitlich noch etwas gedämpft worden. Der LPKF-Kurs war bis auf 22,60 Euro abgesackt. Nun rückt das jüngste Zwischenhoch seit Herbst 2000 bei 24,90 Euro wieder in den Fokus./ag/jha/



dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

